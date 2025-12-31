Tatvan Kaymakamı Demirer’den Yeni Yıl Ziyaretleri

Görev başındaki personele teşekkür

Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, İlçe Emniyet Müdürü Ufuk Ateş ve İlçe Jandarma Komutanı Aytunç Tayfur ile birlikte, yeni yıl dolayısıyla görevde olan personeli ziyaret etti.

Heyet, Polis Uygulama Noktası, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binasında görev yapan ekiplerle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Demirer, ziyaretlerde personelin özverili çalışmalarına vurgu yaparak teşekkür etti ve görevlerinde kolaylıklar diledi.

BİTLİS'İN TATVAN İLÇE KAYMAKAMI YİĞİT YAŞAR DEMİRER, İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ UFUK ATEŞ VE İLÇE JANDARMA KOMUTANI AYTUNÇ TAYFUR İLE BİRLİKTE, YENİ YIL DOLAYISIYLA GÖREVDE OLAN PERSONELİ ZİYARET ETTİ.