Tatvan Kaymakamı Demirer’den Yeni Yıl Ziyaretleri

Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, yeni yıl dolayısıyla görev başındaki emniyet ve sağlık personelini ziyaret ederek teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 23:39
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 23:39
Görev başındaki personele teşekkür

Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, İlçe Emniyet Müdürü Ufuk Ateş ve İlçe Jandarma Komutanı Aytunç Tayfur ile birlikte, yeni yıl dolayısıyla görevde olan personeli ziyaret etti.

Heyet, Polis Uygulama Noktası, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binasında görev yapan ekiplerle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Demirer, ziyaretlerde personelin özverili çalışmalarına vurgu yaparak teşekkür etti ve görevlerinde kolaylıklar diledi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

