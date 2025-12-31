Kocaeli Büyükşehir Ekipleri Yeni Yılı Şantiyede Karşıladı

Başkan Büyükakın ve ekipleri gece mesaisinde personeli yalnız bırakmadı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 2025 yılının son saatlerinde de sahada görev yaparken, Başkan Tahir Büyükakın personeli ziyaret ederek kolaylıklar diledi ve yeni yıllarını kutladı.

Ziyaretler, Başkan Büyükakın ile Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı'nın katılımıyla başladı. İlk durak İzmit Millet Bahçesi olurken, ardından eski İnterteks alanına yapılan ve inşaat çalışmaları hızlı ilerleyen yeni Sosyal Yaşam Merkezi şantiyesine geçildi.

Başkan Büyükakın, ziyaretlerini Başiskele Kavşağı Koridor Projesi şantiyesi ile sonlandırdı. Her gittiği yerde personelle sohbet eden Başkan, ekiplerine baklava ikram etti ve mutlu, huzurlu bir yıl geçirmelerini diledi.

"Kocaelililerin daha mutlu ve daha iyi bir kentte yaşaması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ekiplerimiz her an sahada, görevlerinin başında" ifadelerini kullanan Büyükakın, belediyenin 7/24 esasına göre hizmet verdiğinin altını çizdi.

Başiskele ziyareti sırasında Başkan Büyükakın'a Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de eşlik etti.

