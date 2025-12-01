Adana'da Sahte Kimlikle 'Ali Demir Evrensel' Hesabı Açan Firari Hükümlü Yakalandı

Adana'da sahte kimlikle sosyal medya hesabı işleten firari hükümlü yakalandı

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro ekipleri, sosyal medyada "Ali Demir Evrensel" adıyla paylaşımlar yapan hesabın arkasındaki kişinin R.E. (49) olduğunu tespit ederek yakaladı. Yapılan araştırmada hükümlünün iki cinayet dosyasından dolayı toplam 36 yıl 7 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

İnceleme ve yüz tanıma ile kimlik tespiti

Profil incelenirken bu isimle kayıtlı gerçek bir kişi çıkmayınca ekipler hesaptaki görüntüleri yüz tanıma sistemine yükledi. Yapılan analiz sonucu hesabın gerçekte R.E. tarafından kullanıldığı ortaya çıktı.

Suç kayıtları ve aranan suçlar

Polisin GBT sorgusunda, R.E.'nin 2006 yılında karıştığı iki cinayet nedeniyle toplam 36 yıl 7 ay 12 gün ve ayrıca "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl kesinleşmiş cezasının bulunduğu öğrenildi. Bunun yanında şahsın "hakaret", "ruhsatsız silah ve mermi bulundurma" ile "dolandırıcılık" gibi suçlardan da firari olduğu belirlendi.

Sahte kimlikle yayımlanan kitaplar ve etkinlikler

Polis, R.E.'nin sahte kimliği yalnızca sosyal medyada kullanmadığını, bu isimle 7 kitap yayımlayıp internetten satışa sunduğunu ve son iki yılda Adana'dan Bursa'ya kadar birçok ilde otellerde konferans ile imza günleri düzenlediğini tespit etti. Hükümlünün sosyal medyada ciddi bir takipçi kitlesi oluşturduğu, cinayet dosyalarının 2021'de sonuçlandığı ve Yargıtay'ın verilen cezayı onadığı kaydedildi.

Yakalanma anı ve ele geçirilenler

Teknik takibin ardından firarinin Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde bir villada saklandığı belirlendi. Operasyon ekibinin adrese gitmesiyle R.E., arka pencereden atlayıp kaçmaya çalıştı ancak bahçede yakalanarak etkisiz hale getirildi. Villada yapılan aramada 1.123 uyuşturucu hap, hassas terazi, 240 euro, 1.780 Sterlin, 34.100 lira ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İşlemler ve ifadesi

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen R.E., basın mensuplarına "Utanılacak olan ben değilim. Bana atılan iftiralar hakikat yolundan dönmemiz için" dedi. Adliyeye sevk edilen firari hükümlü, sorgulama işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

