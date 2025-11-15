Adana’da 'Sazan Sarmalı' çökertildi: 35 kişilik şebeke 7 milyon lira dolandırdı

Adana’da 'Sazan Sarmalı' Şebekesi Çökertildi

Adana’da, emlak ilanı üzerinden kurulan "Sazan Sarmalı" yöntemiyle 5 kişiyi milyonlarca lira dolandıran şebeke polis operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Mağdurlar, parayı gönderdikten sonra şüphelilerden gelen mesajla kandırıldıklarını anladı.

Olayın Detayları

Olayda, Adana’da oturan 48 yaşındaki S.G. Seyhan’daki dairesini elden çıkarmak için internette 2 milyon 300 bin lira değerinde ilan verdi. İlanı gören ve kendini 'uzman çavuş' olarak tanıtan 31 yaşındaki İ.T., evi ailesi için almak istediğini belirtti; ancak dairenin fotoğraflarını kopyalayarak başka bir hesapta aynı evi 1 milyon 900 bin liraya satışa çıkardı.

Sahte ilana ilgi gösteren 55 yaşındaki M.T. şüpheliyle iletişime geçti. İ.T. Malatya’da görev yaptığını ve tapu işlemlerini babasının yürüteceğini söyleyip tarafları tapu müdürlüğünde buluşturdu. Tapu devri öncesinde M.T., şüphelinin verdiği hesaba dairenin parasını yatırdı. Devir sırasında S.G., ödemenin kendi hesabına yapılması gerektiğini söyledi; M.T. ise paranın çoktan İ.T.’nin gönderdiği başka bir hesaba aktarıldığını belirtti. O sırada M.T.’nin telefonuna, "Ağabey sizi dolandırdım, yurt dışına çıkacağım. Birbirinize zarar vermeyin, hakkınızı helal edin," mesajı düştü ve kurbanlar dolandırıldıklarını anladı.

Soruşturma ve Operasyon

Şikayet üzerine harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, dolandırıcılığın tek kişilik bir yapı olmadığını belirledi. Yapılan incelemede, dolandırıcılığın İ.T., 25 yaşındaki D.Ö. ve 36 yaşındaki H.T. liderliğinde 35 kişilik bir ekip tarafından organize edildiği tespit edildi. Aynı yöntemle 5 kişiden toplam 7 milyon lira alınmış; paranın bir bölümünün kripto varlıklara, kalan kısmının ise altına çevrildiği belirlendi.

Emniyet, Adana merkezli olmak üzere İstanbul, Mersin, Batman, Şanlıurfa, Kırklareli, Gaziantep, Kocaeli, Nevşehir ve Osmaniye adreslerine eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonlarda çetenin yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alındı.

Ele Geçirilenler ve Hukuki Süreç

Operasyonda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 lüks otomobile, yaklaşık 1,5 milyon lira değerindeki altın ve ziynet eşyasına ile çok sayıda dijital materyale el konuldu. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri bildirildi.

Soruşturma sonrası İ.T. ve D.Ö.'nün de aralarında bulunduğu 24 kişi tutuklandı, H.T. ile birlikte 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, ilan doğrulama süreçlerinin önemini ve emlak satışlarında dikkatli olmanın gerekliliğini bir kez daha ortaya koydu.

ADANA'DA "SAZAN SARMALI" YÖNTEMİYLE DAİRE SATIŞI ÜZERİNDEN 5 KİŞİYİ MİLYONLARCA LİRA DOLANDIRAN ŞEBEKE, POLİS OPERASYONUYLA ÇÖKERTİLDİ.