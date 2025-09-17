Adana'da Silahlı Saldırı: Sedat Oyunlu Hayatını Kaybetti

Adana Yüreğir'de silahlı saldırıya uğrayan Sedat Oyunlu, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis şüphelileri arıyor.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 06:53
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 06:53
Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi.

Olay ve müdahale

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Sedat Oyunlu'nun bir iş yeri önünde beklediği sırada motosikletli 2 kişi tarafından silahla ateş açılması sonucu yaralandığını tespit etti.

Oyunlu, kendi imkanlarıyla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Soruşturma

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

