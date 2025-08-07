Adana'da Tırda 2.920 Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi

Adana'da Kaçak Alkol Operasyonu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri önemli bir operasyona imza attı. Durdurulan bir tırda 2.920 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Bu olay, yasadışı alkol ticaretiyle mücadelede atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Tır Durduruldu, Gözaltılar Gerçekleşti

Şüpheli bir şekilde hareket eden tır, jandarma ekipleri tarafından durdurularak incelendi. Araçta yapılan detaylı aramada, belirtilen miktarda kaçak etil alkol bulundu. Bu durum, kanuna aykırı bir ticaretin daha önüne geçilmesi açısından büyük bir başarı olarak kaydedildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında jandarma işlemleri devam ediyor. Herkesin sağlığı için tehlike arz eden bu tür yasadışı faaliyetlerin önlenmesi, yetkililerin önceliklerinden biri olmaya devam ediyor.

