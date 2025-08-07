DOLAR
Adana'da Tırda 2.920 Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi

Adana'nın Seyhan ilçesinde durdurulan tırda 2.920 litre kaçak etil alkol ve 2 gözaltı gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 09:51
Adana'da Kaçak Alkol Operasyonu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri önemli bir operasyona imza attı. Durdurulan bir tırda 2.920 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Bu olay, yasadışı alkol ticaretiyle mücadelede atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Tır Durduruldu, Gözaltılar Gerçekleşti

Şüpheli bir şekilde hareket eden tır, jandarma ekipleri tarafından durdurularak incelendi. Araçta yapılan detaylı aramada, belirtilen miktarda kaçak etil alkol bulundu. Bu durum, kanuna aykırı bir ticaretin daha önüne geçilmesi açısından büyük bir başarı olarak kaydedildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında jandarma işlemleri devam ediyor. Herkesin sağlığı için tehlike arz eden bu tür yasadışı faaliyetlerin önlenmesi, yetkililerin önceliklerinden biri olmaya devam ediyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde durdurulan tırda 2 bin 920 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

