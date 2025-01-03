Adana'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Barış M. (25) yönetimindeki 01 ABY 581 plakalı otomobil, Tufanpaşa Mahallesi Saimbeyli Caddesi üzerinde yol kenarındaki ağaçlara çarpmanın ardından park halindeki 34 FMT 950 plakalı araca çarptı.

Kaza Sonrası Yaşananlar

Kazada yaralanan sürücü Barış M. ile yanındaki Hüseyin Ö. (32) için durumu kritik olan ekipler hemen olaya müdahale etti. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, bulundukları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Barış M., burada gördüğü tedavinin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Kazanın sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.