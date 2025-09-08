Adana'da Trafik Polisleri Okul Servislerinde Denetim Yaptı

Adana'da okul servislerine kapsamlı trafik denetimi

Adana'da, yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle öğrenci servislerinde denetim yapıldı. Uygulama, öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Denetimi gerçekleştiren ekip

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından yürütülen denetimde servis araçlarının belge ve güvenlik donanımları ile rehber personeli olup olmadığı kontrol edildi.

Bilgilendirme ve güvenlik vurgusu

Ekipler, denetim sırasında sürücülere trafik kuralları ve yol güvenliği konularında bilgilendirme yaptı. Uygulamanın amacı, öğrencilerin güvenli ve düzenli taşınmasını temin etmek olarak açıklandı.

