Adana'da Trafik Polisleri Okul Servislerinde Denetim Yaptı

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi, yeni eğitim yılı nedeniyle Adana'da öğrenci servislerinin belge, güvenlik donanımı ve rehberlik durumunu denetledi.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 16:35
Adana'da okul servislerine kapsamlı trafik denetimi

Adana'da, yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle öğrenci servislerinde denetim yapıldı. Uygulama, öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Denetimi gerçekleştiren ekip

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından yürütülen denetimde servis araçlarının belge ve güvenlik donanımları ile rehber personeli olup olmadığı kontrol edildi.

Bilgilendirme ve güvenlik vurgusu

Ekipler, denetim sırasında sürücülere trafik kuralları ve yol güvenliği konularında bilgilendirme yaptı. Uygulamanın amacı, öğrencilerin güvenli ve düzenli taşınmasını temin etmek olarak açıklandı.

Adana'da trafik polisleri, yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle öğrenci servislerinde denetim gerçekleştirdi.

