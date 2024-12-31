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Adana'da Trafoya Çarpan Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti

Adana'da park halindeki araçla trafoya çarpan otomobilin sürücüsü Serhat Dalkılıç, kaza anında hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 09:07
Adana'da Trafoya Çarpan Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 27 yaşındaki Serhat Dalkılıç yönetimindeki otomobil, Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde park halindeki bir araca çarptıktan sonra trafoya çarparak devrildi.

Acil Durum Müdahalesi

Kaza sonrası bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay anında sürücü Dalkılıç olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan bir kişi yaralandı.

Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından, Dalkılıç'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Güvenlik Kamerası Kayıtları

Kaza anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kaza ile ilgili detaylar araştırılmaya devam ediyor.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, park halindeki araç ile trafoya çarpıp devrilen otomobilin...

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, park halindeki araç ile trafoya çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, park halindeki araç ile trafoya çarpıp devrilen otomobilin...

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, park halindeki araç ile trafoya çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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