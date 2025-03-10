Adana'da Üç Terör Şüphelisi Tutuklandı: Vali Köşger'den Önemli Açıklamalar

Adana Valisi'nden Güvenlik Değerlendirmesi

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, kentteki güvenlik durumunu değerlendirerek, geçtiğimiz ay terör örgütleri tarafından planlanan bombalı bir eylemin Emniyet güçleri tarafından engellendiğini ve 3 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Köşger, bu açıklamaları Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" sonrası basın mensuplarıyla paylaştı.

Operasyonlar ve Başarılar

Terörle mücadele kapsamında şubat ayı içerisinde gerçekleştirilen 23 operasyon sonrasında toplam 18 kişinin gözaltına alındığını ve 8'inin tutuklandığını ifade eden Köşger, DEAŞ terör örgütüne yönelik 5 operasyonda 10 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 5'inin tutuklandığını kaydetti. Valinin ifadelerine göre, "Zaman zaman ilimizde terörize etmeye çalışan birtakım faaliyetler eksik değil. Bunların önlenenleri var. Geçtiğimiz ay içinde terör örgütleri tarafından planlanan bir bombalı eylem de Emniyetimizce engellendi."

Köpek Barınağı Projeleri

Köşger, ayrıca sahipsiz köpeklerle ilgili olarak belediyelerin araziler konusunda sıkıntı yaşadığını belirtip, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar ile birlikte tüm belediye başkanlarını toplantıya çağırdığını bildirdi. "Barınak yapacak saha bulamıyoruz" şeklindeki endişelere karşı Orman Bölge Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne talimat vererek "Türkiye'ye örnek olacak bir uygulama gerçekleştireceğiz" ifadesini kullandı.

Asayiş Suçları ve İstatistikler

Asayiş suçlarıyla mücadelenin kesintisiz bir şekilde devam edeceğini vurgulayan Vali, 2024 Şubat'ında toplam olay sayısının 4 bin 411 iken, bu yılın aynı döneminde 1308’e düştüğünü açıkladı. Adana'nın ruhsatsız silah yakalamada Türkiye birincisi olduğunu belirten Köşger, organize suçlara karşı tesis edilecek "barınamayacağı bir şehir ortamı" için ekiplerin cansiparane bir mücadele verdiğini dile getirdi.

Uyuşturucu ve siber suçlarla mücadelenin yoğunlaştığına dikkat çeken Köşger, trafik denetimlerinin artırıldığını ve basının bu noktada destek sunmasını istedi.

Köşger'e açıklamalar sırasında İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Doğu Akdeniz Grup Komutanı Üsteğmen Orhun Fil eşlik etti.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger (sol 2), Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nın ardından gazetecilere açıklama yaptı. Köşger'e açıklaması sırasında İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan (solda), İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel (sağ 2) ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı Bot Komutanı Üsteğmen Orhun Fil (sağda) de eşlik etti.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger (sol 2), Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nın ardından gazetecilere açıklama yaptı. Köşger'e açıklaması sırasında İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan (solda), İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel (sağ 2) ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı Bot Komutanı Üsteğmen Orhun Fil (sağda) de eşlik etti.