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Adana'da Uyuşturucu Cezası Olan Firari Yakalandı

Adana Seyhan'da 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari, devriye ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 09:51
Adana'da Uyuşturucu Cezası Olan Firari Yakalandı

Adana'nın Seyhan İlçesinde Gizlenen Firari Suçlu Yakalandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, uyuşturucu suçundan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasına sahip bir firari, polis tarafından yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği personnel'in gerçekleştirdiği çalışmada, Yenibaraj Mahallesi Hacı Ömer Sabancı Bulvarı'nda durdurulan şüpheli, yanındaki kimliğinin olmadığını belirtti.

Şüphelinin beyan ettiği ismin Cengiz S. olduğu öğrenildi. Ancak, ekipler tarafından yapılan parmak izi sorgusu sonucunda gerçek isminin Ali S. olduğu ortaya çıktı. Ali S., "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından arandığı tespit edildi.

Yapılan işlemler sonrasında Ali S., cezaevine gönderilerek adalet önünde hesap vermesi sağlandı.

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