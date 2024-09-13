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Adana'da Uyuşturucu Satışı Yapan Sanığa 15 Yıl Hapis Cezası

Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan bir sanığa 15 yıl hapis ve 30 bin lira para cezası verildi.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 10:50
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 10:50
Adana'da Uyuşturucu Satışı Yapan Sanığa 15 Yıl Hapis Cezası

Adana'da Uyuşturucu Satışı Gözaltına Alındı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık B.Ş. hakkında önemli bir karar alındı. Mahkeme, sanığın 15 yıl hapis cezası almasına ve 30 bin lira adli para cezası ödemesine hükmetti.

Duruşma ve Suçlamalar

Duruşma, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi. Tutuklu sanık B.Ş., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Sanığın avukatı duruşma salonunda mevcut bulundu.

Cumhuriyet savcısı, sanığın Kavaklı Mahallesi'ndeki evinin damında sakladığı uyuşturucuyu, gece saatlerinde yanına gelen iki kişi ile satış yaparken yakalandığını dile getirdi. Savcı, sanığın geçmiş sabıkalarını da göz önünde bulundurarak, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanığın Savunması

B.Ş., üzerindeki suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Ancak mahkeme heyeti, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis cezası ile 30 bin lira para cezasına çarptırılmasına karar verdi ve tutukluluk halinin devamını onayladı.

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