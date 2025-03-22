Adana'da Yangın: 2 Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen yangında iki ev tamamen kullanılamaz hale geldi, can kaybı yaşanmadı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 15:35
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 15:41
Adana'da Yangın: 2 Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Yangın Faktörü: Belirsizlik

Adana'nın Kozan ilçesi, Ağlıboğaz Mahallesi'nde meydana gelen yangın, mahalle sakinlerini tedirgin etti. İzzet Kekikli'ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, hızla yayılarak bitişikteki Hakkı Yeşilyurt'un evine sıçradı.

Yerel Ekiplerin Müdahalesi

Yangın ihbarının ardından olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürmeyi başardı.

Can Kaybı Yok, Ama Maddi Hasar Var

İyi tarafı, yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmaması. Ancak bu felakette iki ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının nedeni hakkında henüz net bir bilgi bulunmamakta ve olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

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