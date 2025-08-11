Adana'da Yangın Kontrol Altına Alındı: İki Katlı Ev Küller Altında Kaldı

Adana'da İki Katlı Evde Yangın

Adana'nın Feke ilçesinde, Dere Mansurlu Mahallesi'nde bulunan Nadir Evran'a ait iki katlı bir evde çıkan yangın, ne yazık ki evin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Yangın Kontrol Altına Alındı

Olayın bildirilmesinin ardından, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangının ormana sıçramaması için hem karadan hem de havadan etkili bir mücadele başlattı.

Yapılan müdahaleler sayesinde, yangın kontrol altına alındı, ancak ev kullanılmaz hale geldi. Çevredeki vatandaşlar, ekiplerin başarısını takdirle karşıladı.

Bu tür olayların önlenmesi ve yangın güvenliği konusunda alınacak önlemler, özellikle yaz aylarında büyük önem taşımaktadır.

Adana'nın Feke ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.

Adana'nın Feke ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.