DOLAR
40,7 0%
EURO
47,29 0,25%
ALTIN
4.392,98 1,15%
BITCOIN
4.856.282,53 -0,57%

Adana'da Yangın Kontrol Altına Alındı: İki Katlı Ev Küller Altında Kaldı

Adana'da iki katlı bir evde çıkan yangın, ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Evin durumu ise içler acısı.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 20:55
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 20:55
Adana'da Yangın Kontrol Altına Alındı: İki Katlı Ev Küller Altında Kaldı

Adana'da İki Katlı Evde Yangın

Adana'nın Feke ilçesinde, Dere Mansurlu Mahallesi'nde bulunan Nadir Evran'a ait iki katlı bir evde çıkan yangın, ne yazık ki evin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Yangın Kontrol Altına Alındı

Olayın bildirilmesinin ardından, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangının ormana sıçramaması için hem karadan hem de havadan etkili bir mücadele başlattı.

Yapılan müdahaleler sayesinde, yangın kontrol altına alındı, ancak ev kullanılmaz hale geldi. Çevredeki vatandaşlar, ekiplerin başarısını takdirle karşıladı.

Bu tür olayların önlenmesi ve yangın güvenliği konusunda alınacak önlemler, özellikle yaz aylarında büyük önem taşımaktadır.

Adana'nın Feke ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.

Adana'nın Feke ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.

Adana'nın Feke ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.

Adana'nın Feke ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

151 Günde Yeni Eviniz Faizsiz ve Masrafsız: Tasarrufa Dayalı Finansman İle Tanışın

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale'deki Orman Yangınında Ekip Alevlerden Kurtarıldı
2
Suriye'de İsrail Karşıtı Gösteriler: Binlerce Kişi Gazze İçin Sokağa Çıktı
3
Adana'da Yangın Kontrol Altına Alındı: İki Katlı Ev Küller Altında Kaldı
4
Erzincan'da 449 Polis Adayı Mezun Oldu
5
Bakan Güler'den Metan Gazı Şehitlerine Başsağlığı Mesajı
6
Yalova'da Sosyal Butik ile Bedava Alışveriş Fırsatı
7
Çorum'da Kadın İstihdamını Destekleyen KİPAP Projesi Başlatıldı

Damla Kent Projesi Halka Arzında Rekor İlgisi: 21,4 Milyar TL!

Cebinizdeki Yeni Market Asistanı: 'Market Fiyatı' Uygulaması Onaylandı!

151 Günde Yeni Eviniz Faizsiz ve Masrafsız: Tasarrufa Dayalı Finansman İle Tanışın

Türkiye'yi Bekleyen Cehennem Sıcakları: Eyyam-ı Bahur Geri Dönüyor

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Aylık 12 Bin TL Burs İmkanı

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi