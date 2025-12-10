Fatih'te Şehit Vedat Kara İlkokulu'nda Panik: Kazan Dairesindeki Buhar Yangın Zannedildi

Fatih’te bulunan Şehit Vedat Kara İlkokulunda kazan dairesinden çıkan buharın yangın zannedilmesi üzerine okul tahliye edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle panik sona erdi.

Olay saat 13.30 sıralarında Fatih Silivrikapı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre kazan dairesinde buhar çıkışı görüldü; bunun üzerine yangın olduğu sanıldı ve öğrenciler tahliye edildi.

İhbarla gelen itfaiye ekipleri kazanı kontrol etti. Yapılan kontroller sonrası kazanın normal olarak çalıştığı ve herhangi bir yangın belirtisi olmadığı belirlendi. Okul ve çevresindeki panik sona erdi.

Yetkili Açıklaması

"Yangın pozisyonu yok, sadece buhar kazanı emniyet valfini açmış"

Fatih Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan Çevre Mühendisi Musa Otluoğlu, "Arkadaşlar yangınlık bir durum yok. Yangın pozisyonu yok, sadece buhar kazanı emniyet valfini açmış. Buharını boşaltmış. Bu da zaten muhtemel bir durum. Kazan daireli sistemlerde emniyet valfi var. Yüksek basıncı engellemek için üzerlerinde emniyet ventili olur. Emniyet ventili basınç arttığı zaman açılır ve buhar boşaltır" şeklinde konuştu.

