Korkuteli Devlet Hastanesi'ne 5 Yeni Doktor: Uzman Kadro Hasta Kabulüne Başladı

Korkuteli Devlet Hastanesi'ne Dahiliye, KBB ve Üroloji uzmanlarından oluşan 5 yeni doktor hasta kabulüne başladı. Başhekim Op. Dr. Berna Gencel açıklama yaptı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 15:11
Korkuteli Devlet Hastanesi'nde Dahiliye Uzmanları Dr. Tolga Sözen ve Dr. Tayfun Ustabaş, KBB Uzmanı Dr. Gürkan Fidanoğlu ile Üroloji Uzmanları Dr. Ali Nofel Adilov ve Dr. Olcay Köse hasta kabulüne başladı.

Hastanenin yeni uzman kadrosu

Dahiliye: Dr. Tolga Sözen, Dr. Tayfun Ustabaş

KBB: Dr. Gürkan Fidanoğlu

Üroloji: Dr. Ali Nofel Adilov, Dr. Olcay Köse

Başhekimden açıklama

İlçe halkına en üst seviyede hizmet vermeye devam ediyoruz. Devlet hastanesi olarak sağlıkta kaliteyi artırmak ve vatandaşlara bu konuda gerekli hizmeti vermek gayreti içerisindeyiz. En iyi sağlık sonuçlarına ulaşmak amacıyla ihtiyacı olan herkese hasta ile çalışan güvenliği ve memnuniyetinden ödün vermeden yeterli kaynaklara sahip tesislerde, iyi eğitilmiş uzmanlar ve sağlık personeli tarafından doğru uygulamalarla, doğru zamanda eşit hizmetin sağlanmasını amaçlıyoruz.

