Bulanık’ta 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde Farkındalık Ziyaretleri

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Kaymakamlığı İl İnsan Hakları Kurulu, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ve Haftası kapsamında ilçe genelinde kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek farkındalık çalışmaları gerçekleştirdi.

Ziyaretler ve Etkinlikler

Kurul üyeleri, yapılan görüşmelerde insan haklarına ilişkin bilinç düzeyini artırmak, iyi uygulama örneklerini paylaşmak ve kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek amacıyla temaslarda bulundu. Program kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bulanık Devlet Hastanesi, sivil toplum örgütleri, Gazi İlköğretim Okulu ve ilçe gazeteleri ziyaret edildi.

Günün anlam ve önemi çerçevesinde ziyaret edilen kurumların camlarına insan hakları temalı afişler asıldı. Gazi İlköğretim Okulunda öğrencilere insan hakları bilincini artırmaya yönelik broşürler dağıtıldı. Broşürlerde evrensel insan hakları ilkeleri, bireylerin hakları ve ayrımcılığa uğramaları durumunda başvurabilecekleri yollar hakkında bilgilendirici içerikler yer aldı.

Kurulun Açıklaması

Bulanık İlçe Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu başkanlığında faaliyetlerini sürdüren 15 kişilik İnsan Hakları Kurulu, gün dolayısıyla bir yazılı basın açıklaması yaparak kurulun yapısı ve yıl boyunca yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bulanık Kaymakamlığı İl İnsan Hakları Kurulu yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"BM Genel Kurulunun 10 Aralık 1948 tarihli oturumunda insan hakları evrensel bildirgesini kabul etmesi, insan haklarının niteliği, düzeyi ve uluslararası düzeydeki önemini ortaya koyan temel bir olaydır. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. Evrensel bildirgenin yayımlanmasından sonra; tüm dünyada insan hakları ihlallerinin ortadan kaldırılması, suç işleyenlerin cezalandırılması ve özgürlüklerin yaşatılması hususlarında büyük çalışmalar yapılmıştır. Böylece insanlığın uygarlık ve demokrasiye doğru ilerlemesinde büyük bir gelişme sağlanmıştır. Bununla birlikte insan haklarının savunulması, yaşatılması ve güçlendirilmesi için, Dünyada olduğu gibi ülkemizde de çalışmalar yapılmaktadır. İlçemiz Kaymakamlığı da İlçe İnsan Hakları Kurulu aracılığıyla bu konulara önem vererek görev yapmaktadır"

Açıklamanın devamında ise, "İlçemizde gerek kamu kurum ve kuruluşları ve gerekse ilçe sakinlerinin şikâyetleri, eleştiri ve önerileri birlikte incelenmesinde, insan haklarının geliştirilmesi konusunda önemli mesafeler alınmış olup, birlikte olumlu sonuçlar alınabilmektedir. İnsan haklarının konusunu ve idaresini denetimsizliğe bırakmak asla düşünülemez. İnsan haklarının geliştirilmesi konusunda gerekli tüm yasal düzenlemeler yapılarak, bu konuda en çağdaş medenî gelişmiş toplumlarla eş değer olunması hedeflenmiştir. Bulanık Kaymakamlığı İlçe İnsan Hakları Kurulu olarak; bizleri bütün vatandaşlarımızdan gelen her türlü başvuru ve talep ile ilgili en üst seviyede başarı göstermek için çalışmaktayız. Bu yönetsel duyarlılığı artırabilmek için, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle bir kez daha tüm halkımıza bu konudaki ortak duyarlılığı hatırlatmak istiyoruz. Öncelikle bütün vatandaşlarımızın duygu ve düşüncelerini kamuoyuna aktarmasında özgürlük ve bilinciyle hareket ettiği; insan hakları alanında yapılan kötü ve haksız muameleye karşı duyarlı davranılması ve kamu vicdanına aykırı davranışların özürsüzce kabul görmemesi temennisiyle; bundan sonraki zamanlarda da tüm kamu görevlileri, bireyler ve özellikle basın mensupları tarafından bu anlamlı günün kanunî ve insan hakları konusunda işlevli ve bilgilendirici nitelikte öneminin bilincine varılması hedefi doğrultusunda; insan haklarına karşı duyarlılığın ve kamu bilincinin artırılması temennisiyle; değerli halkımızın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutlarız" ifadelerine yer verildi.

Kurulun çalışmaları, farkındalık oluşturma ve başvuru süreçlerini kolaylaştırma hedefiyle yıl boyunca sürdürüleceği vurgulandı.

