Alanya'da Yağışın İzleri Siliniyor: Kızlarpınarı ve Otogar'da Temizlik

Hafta sonu etkili yağışın ardından Alanya genelinde, özellikle Kızlarpınarı Mahallesi, Alanya Otogarı ve sahil hattında temizlik çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 15:28
Alanya'da Yağışın İzleri Siliniyor: Kızlarpınarı ve Otogar'da Temizlik

Alanya'da yağışın izleri siliniyor

Kızlarpınarı ve Otogar öncelikli bölgeler

Hafta sonu kentte hayatı felç eden yağışın ardından Alanya genelinde temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor.

Özellikle Kızlarpınarı Mahallesi, Alanya Otogarı ve sahil hattında biriken atıkların izleri silinmeye çalışılıyor.

İlçede şiddetli yağış sonrası Kızlarpınarı çevresi ile Otogar bölgesi'nde cadde, sokak ve su kanallarında biriken çamur ve atıklar temizleniyor.

Denizden kıyıya vuran atıklar nedeniyle sahil şeridinde de temizlik çalışmaları yoğunlaştı. Fırtınanın kıyıya taşıdığı plastik, ağaç parçaları ve çeşitli atıklar toplanıp bölgeden alınıyor.







