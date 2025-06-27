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Adana'da Yangın Söndürme Uçağının Enkazı Baraj Gölünden Çıkarıldı

Adana'da baraj gölüne düşen yangın söndürme uçağının enkazı sudan çıkarılarak kıyıya çekildi.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 18:07
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 18:07
Adana'da Yangın Söndürme Uçağının Enkazı Baraj Gölünden Çıkarıldı

Yangın Söndürme Uçağının Enkazı Çekildi

Adana'da 19 Haziran tarihinde meydana gelen olayda, orman yangınına müdahale etmek amacıyla su almak üzere Seyhan Baraj Gölü'ne düşen yangın söndürme uçağının enkazı sudan çıkarıldı. Olayın ardından, uçağın enkazını kaldırmak için kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Enkazın Çıkarılması İçin Ekip Çalışması

Adana İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ve Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekipleri, düşen uçağın gölde battığı noktayı başarıyla tespit etti. Ekipler, 27 metre derinlikteki enkazı kaldırma balonları yardımıyla su yüzeyine çıkardı.

Kıyıya Çekilen Enkaz

Uçağın enkazı, kaldırılmasının ardından göl kıyısındaki İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne çekildi. Yangın söndürme uçağının düşmesi sonucunda, biri yabancı uyruklu olmak üzere iki pilotun yaralandığı belirtiliyor.

Adana'da yangın söndürme uçağı Seyhan Gölü'ne düştü, 2 pilot yaralandı

Adana'da yangın söndürme uçağı Seyhan Gölü'ne düştü, 2 pilot yaralandı

Adana'da yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu 2 pilot yaralandı. Biri yabancı uyruklu iki...

Adana'da yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu 2 pilot yaralandı. Biri yabancı uyruklu iki pilot, ambulansla hastaneye sevk edildi.

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