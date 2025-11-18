Adana'da yaya geçidinde ölen çocuğun sürücüsünün ehliyetine önceden el konmuş

Adana'da yaya geçidinde ölen çocuğun sürücüsünün ehliyeti önceden el konmuş

Adana'nın Seyhan ilçesinde, lüks otomobille yaya geçidinden geçen 12 yaşındaki Miraç Çam'a çarpan sürücünün daha önce ehliyetine el konduğu ortaya çıktı. Sürücü E.K. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaza Detayları

Kaza, dün sabah saat 09.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Ali Bozdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, E.K. (26) yönetimindeki 34 KYM 021 plakalı Mercedes marka otomobil, yaya geçidinden bisikletiyle karşıya geçmek isteyen 12 yaşındaki Miraç Çam'a çarptı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sürücünün Kaçışı ve İfadesi

Kazadan sonra E.K. olay yerinden yaya olarak kaçtı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti ve cenaze otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaçan sürücü daha sonra polise teslim oldu. Şüphelinin ifadesinde şu sözlerin yer aldığı öğrenildi: "Yeşil yandı hızımı azalttım geçtim. Yeşil yandığı için de geçmeye devam ettim. O anda bisikletli aniden önüme çıktı. İnip bakmak istedim, vatandaş tepki gösterince kaçtım. Daha sonra da polise teslim oldum."

Soruşturma ve Önceki Ceza

Adli Tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından şüpheli sürücü adliyeye sevk edildi. Sürücünün daha önce ikinci kez alkollü araç kullanmaktan yakalandığı ve 2 yıllığına ehliyetine el konulduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

