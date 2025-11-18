Adana'da yaya geçidinde ölen çocuğun sürücüsünün ehliyetine önceden el konmuş

Adana'da yaya geçidinde 12 yaşındaki Miraç Çam'a çarpan sürücünün, daha önce alkollü araç kullanmaktan dolayı 2 yıllığına ehliyetine el konduğu bildirildi.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 11:54
Adana'da yaya geçidinde ölen çocuğun sürücüsünün ehliyetine önceden el konmuş

Adana'da yaya geçidinde ölen çocuğun sürücüsünün ehliyeti önceden el konmuş

Adana'nın Seyhan ilçesinde, lüks otomobille yaya geçidinden geçen 12 yaşındaki Miraç Çam'a çarpan sürücünün daha önce ehliyetine el konduğu ortaya çıktı. Sürücü E.K. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaza Detayları

Kaza, dün sabah saat 09.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Ali Bozdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, E.K. (26) yönetimindeki 34 KYM 021 plakalı Mercedes marka otomobil, yaya geçidinden bisikletiyle karşıya geçmek isteyen 12 yaşındaki Miraç Çam'a çarptı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sürücünün Kaçışı ve İfadesi

Kazadan sonra E.K. olay yerinden yaya olarak kaçtı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti ve cenaze otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaçan sürücü daha sonra polise teslim oldu. Şüphelinin ifadesinde şu sözlerin yer aldığı öğrenildi: "Yeşil yandı hızımı azalttım geçtim. Yeşil yandığı için de geçmeye devam ettim. O anda bisikletli aniden önüme çıktı. İnip bakmak istedim, vatandaş tepki gösterince kaçtım. Daha sonra da polise teslim oldum."

Soruşturma ve Önceki Ceza

Adli Tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından şüpheli sürücü adliyeye sevk edildi. Sürücünün daha önce ikinci kez alkollü araç kullanmaktan yakalandığı ve 2 yıllığına ehliyetine el konulduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ADANA’DA LÜKS OTOMOBİL İLE 12 YAŞINDAKİ BİSİKLETLİ ÇOCUĞA YAYA GEÇİDİNDE ÇARPIP ÖLDÜREN KİŞİNİN...

ADANA’DA LÜKS OTOMOBİL İLE 12 YAŞINDAKİ BİSİKLETLİ ÇOCUĞA YAYA GEÇİDİNDE ÇARPIP ÖLDÜREN KİŞİNİN ALKOL ARAÇ KULLANMAKTAN DAHA ÖNCEDEN EHLİYETİNE EL KONULDUĞU ORTAYA ÇIKTI. İŞLEMLERİNİN ARDINDAN SÜRÜCÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

ADANA’DA LÜKS OTOMOBİL İLE 12 YAŞINDAKİ BİSİKLETLİ ÇOCUĞA YAYA GEÇİDİNDE ÇARPIP ÖLDÜREN KİŞİNİN...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

Survivor 2026 Ünlüler All Star: Meryem Boz Kadroya Katıldı

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

2026 Emekli ve Memur Zammı: Ocakta Garanti Oran ve Seyyanen İddiası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Isparta'da 2 Günde 204 Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi
2
Prematüre Bebeklerde 'Altın Saat' Hayat Kurtarıyor
3
Adana'da Gizli Kamera Skandalı: Gündoğdu Koleji'nde Resim Öğretmeni E.İ. Tutuklandı
4
Milyonluk Develer Gelin Gibi Süsleniyor: Saraçlarda Sezon Yoğunluğu
5
Kırklareli Vize'de Yerli ve Milli Yulaf Çeşitleri Demonstrasyonu
6
Adana'da yaya geçidinde ölen çocuğun sürücüsünün ehliyetine önceden el konmuş
7
Özel Öğrenciler, Yeşim Akbaş’ın 29. Doğum Gününü Andı

İlker Ayrık'la Çifte Milyon ne zaman başlayacak? Hangi kanalda?

2026 Emekli ve Memur Zammı: Ocakta Garanti Oran ve Seyyanen İddiası

Survivor 2026 Ünlüler All Star: Meryem Boz Kadroya Katıldı

TOKİ Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2025 500 Bin Konut Kura Takvimi

2025 DSİ 1.389 Personel Alımı: İŞKUR Başvuru Tarihi ve Kontenjanlar

KYK 2025-2026 Burs ve Kredi Ödemeleri: İlk Ödeme Ne Zaman Yapılacak?

Uzak Şehir: Şahin Öldü mü? Alper Çankaya Ayrılıyor mu?

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları