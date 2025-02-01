Adana'da Yolcu Otobüslerine Önemli Denetim

Adana'da Yolcu Otobüsleri Denetlendi

Adana'da trafik polisleri, şehirler arası yolcu otobüslerine yönelik önemli denetimler yaptı. Bu uygulama, pazartesi günü okulların açılmasıyla birlikte artan trafik yoğunluğuna karşı bir önlem olarak gerçekleştirildi.

Trafik Denetleme Şubesinden Denetim Uygulaması

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Adana Otogarı'ndan hareket eden otobüsleri durdurarak rutin kontroller gerçekleştirdi. Kontroller sırasında otobüslerin ve sürücülerin gerekli belgeleri, kış lastiği kullanım durumları ve alkol testleri yapıldı.

Denetimlerin bir diğer önemli ayağı, yolcuların güvenliği üzerineydi. Ekipler, otobüs yolcularını emniyet kemeri takmaya teşvik etti ve güvenli yolculuk konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Yolculara ayrıca broşürler dağıtarak, güvenli seyahat için gereken önlemleri anlattı.

Adana'da trafik polisleri şehirler arası yolcu otobüslerine yönelik denetimler gerçekleştirdi. Otobüslerin ve sürücülerin gerekli belgelerini, kış lastiği kullanımını ve alkol durumlarını kontrol eden ekipler, yolcuları da emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.

Adana'da trafik polisleri şehirler arası yolcu otobüslerine yönelik denetimler gerçekleştirdi. Otobüslerin ve sürücülerin gerekli belgelerini, kış lastiği kullanımını ve alkol durumlarını kontrol eden ekipler, yolcuları da emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.