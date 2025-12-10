DOLAR
Yalvaç'ta Köpek Ölümleri: Muhtar Hasan Aydın'dan Belediyeye Tepki

Hisarardı köyünde art arda köpek ölümleri; muhtar Hasan Aydın, Yalvaç Belediyesi'ni ilgisiz kalmakla suçladı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 23:15
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 23:15
Hisarardı köyünde endişe

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Hisarardı köyünde art arda yaşanan köpek ölümleri, köyde büyük tedirginlik oluşturdu. Köy Muhtarı Hasan Aydın, Yalvaç Belediyesi'nin konuya ilgisiz kaldığını söyledi.

Muhtarın iddiaları

Aydın, "3 ay önce başıboş köpeklerin toplanması için tüm yetkililere başvurdum. Yalvaç Belediyesi dahil herkes 'Aracımız yok, imkânımız yok' dedi" ifadelerini kullandı.

Aydın, "Köyümde son günlerde art arda köpek ölümleri yaşanıyor, zehirlenme iddiaları var. Bu durumla ilgili 3 ay önce resmi başvurumu yaptım. Köyümüzde çok sayıda sahipsiz köpek bulunuyor. İlçeden gelenler, tarladan dönenler, yolda yavrulayanlar derken sayı her geçen gün arttı. Yolda yavrulu köpeklerin araçlara ve motosikletlere yönelme riski olduğunu daha önce yetkililere defalarca bildirdim. Yavruların ve annelerinin toplanmasını istedim" dedi.

Muhtar Aydın, 37 köyde köpeklerin toplandığını fakat kendi köyünde durumun farklı olduğunu belirterek, "Köyümüzden bir tane bile köpek alınmadı. 37 köyün köpekleri toplandı, bir tek bizim köy kaldı" ifadelerini kullandı.

Aydın, "Bu yavruların ve annelerinin toplanıp güvenli bir barınağa götürülmesini istiyoruz. Orada bakılsınlar, beslensinler. Aksi halde bugün birkaç köpek öldüyse yarın 400’den fazlası ölebilir. Gelsinler, köpekleri toplasınlar, barınaklara yerleştirsinler. Şu anda köyün 4–5 farklı noktasında hem yetişkin köpekler hem yavrular bulunuyor" diye konuştu.

