Şanlıurfa'da işten atıldığını söyleyip Balıklıgöl'e atladı

Olayın ayrıntıları

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde meydana gelen olayda, Rızvaniye Camisi'ne çıkan bir kişi işten atıldığını söyleyerek Balıklıgöl'e atlamak istedi.

Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalıştı.

İkna edilemeyen şahıs, Rızvaniye Camisi'nden kendini Balıklıgöl'e bıraktı. Bir süre suda kalan kişi, ekiplerin müdahalesiyle sudan çıkarıldı ve sağlık kontrolünden geçirildi.

Sağlık işlemlerinin ardından şahıs ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayı çevredeki vatandaşlar şaşkınlıkla izledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

