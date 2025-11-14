Adana'da Zincir Restoranda Yemek Tepsisinden Cep Telefonu Çalındı

Adana Çukurova'da zincir restoranda yemek tepsisindeki cep telefonu, güvenlik kamerasına yansıyan anlarla çalındı; polis şüpheliyi arıyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 18:05
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 18:05
Güvenlik kamerası olayı saniye saniye kaydetti

Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki bir zincir restoranda yaşanan hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İddiaya göre, kasaya yemek siparişi vermek için gelen kimliği belirsiz kişi, yemek tepsilerinden birinde unutulmuş bir cep telefonu olduğunu fark etti. Tezgahtarların ve telefon sahibinin dalgınlığından faydalanan şüpheli, el çabukluğuyla telefonu alarak restorandan uzaklaştı.

Olayın görüntülerinin kaydedilmesinin ardından polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

