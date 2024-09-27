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Adana Depreminde Yıkılan Apartmanın Müteahhidi Cezalandırıldı

Adana'daki deprem faciasının müsebbibi Hasan Alpargün, ağır hapis cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 13:38
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 13:38
Adana Depreminde Yıkılan Apartmanın Müteahhidi Cezalandırıldı

Adana Depreminde Adalet Yerini Buldu

6 Şubat 2023 tarihinde Adana'da meydana gelen yıkıcı depremde hayatını kaybeden 96 kişinin ailesine bir nebze olsun teselli vermek için yargı süreci devam ediyor.

Müteahhit Hasan Alpargün Hakkında Verilen Ceza

Depremin ardından yapılan soruşturmalarda, enkaz altında kalan insanların sorumluluğunu taşıyan müteahhit Hasan Alpargün, mahkeme tarafından 62 kez ömür boyu hapis ve toplamda 865 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Toplumda Tepki Yaratmıştı

Bu karar, Adana'da meydana gelen deprem felaketi sonrası toplumsal adalet anlayışının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Kazanın ardından pek çok kişide derin bir üzüntü ve infiale neden olan bu durum, adalet mekanizmasının işlediğini gösteriyor.

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