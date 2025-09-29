Adana Kozan'da Oto Galeriye Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Gözaltında

Adana'nın Kozan ilçesinde oto galeriye otomatik silahla ateş açıldığı iddiasıyla M.A.K. ve C.C. gözaltına alındı; saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 10:57
Olayın ayrıntıları ve yürütülen operasyon

Adana'nın Kozan ilçesinde bir oto galeriye düzenlendiği öne sürülen silahlı saldırının failleri olduğu belirtilen iki şüpheli gözaltına alındı.

Develi Bulvarı'nda, dün gece saatlerinde motosikletli iki şüphelinin, R.G.'ye ait oto galeriyi otomatik silahla hedef aldığı bildirildi. Saldırı sırasında iş yerinde ve çevresindeki araçlarda hasar meydana geldi.

Olayda, park halindeki ve kendi kendine hareket eden bir otomobil de refüje çarparak durdu. İhbar üzerine bölgeye intikal eden polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Polis soruşturmasında zanlıların kimliklerinin M.A.K. ve C.C. olduğu tespit edildi. Soruşturmanın ardından Horzum Yaylası'ndaki bir eve düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalandı ve saldırıda kullanıldığı belirtilen silah ele geçirildi.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kurşunlanan iş yerindeki dört kişinin yere yattığı ve saldırganların motosikletle olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

