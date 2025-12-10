DOLAR
Kuyucak'ta 7 Aydır Aranan Kasten Öldürme Şüphelisi Yüklükte Yakalandı

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde 'kasten öldürme' suçundan 7 aydır aranan ve 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şüpheli, yüklükte yatakların arasına saklanırken yakalandı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 22:09
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 22:09
Kuyucak'ta 7 aydır aranan şüpheli yüklükte yakalandı

Olayın gelişimi

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde, 'kasten öldürme' suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 aydır aranan şüphelinin yakalanması için jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonuç verdi.

Edinilen bilgiye göre, ekipler Başaran Mahallesinde şüphelinin saklandığı yeri tespit etti ve operasyon için harekete geçti. Baskın düzenlenen adrese gelen jandarma ekiplerini fark eden şüpheli, yatak ve yorganların kaldırıldığı yüklüğe saklandı.

Jandarma ekiplerinin dikkatinden kaçamayan şahıs, yatakların arasında kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sonuç

Jandarmanın çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtilirken, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü kaydedildi.

