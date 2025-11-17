Adana Otoyolunda Seyir Halindeki Otomobil Yandı — Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Adana otoyolunda seyir halindeyken alev alan otomobil, sürücünün güvenlik şeridine çekmesi ve itfaiyenin müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi. O anlar cep telefonunda.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 12:56
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 12:56
Olayın Ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre, otoyoldan Adana yönüne seyreden bir otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücü aracı güvenlik şeridine çekerek durdurdu ve itfaiyeyi aradı.

İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü; çıkan alevler sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının başladığı ve aracın alevlere teslim olduğu anlar ise cep telefonu kamerasınca anbean görüntülendi.

