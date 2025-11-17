Adana Otoyolunda Seyir Halindeki Otomobil Yandı — Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Olayın Ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre, otoyoldan Adana yönüne seyreden bir otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücü aracı güvenlik şeridine çekerek durdurdu ve itfaiyeyi aradı.

İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü; çıkan alevler sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının başladığı ve aracın alevlere teslim olduğu anlar ise cep telefonu kamerasınca anbean görüntülendi.

ADANA'DA OTOYOLDA YANAN OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ.