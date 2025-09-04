Adana Seyhan'da Çay Ocağına Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

İnönü Caddesi'nde motosikletten ateş açıldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, İnönü Caddesi'nde bulunan bir çay ocağına düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Olay, çay ocağında oturanların bulunduğu sırada, seyir halindeki bir motosikletten tabancayla ateş açılması sonucu gerçekleşti.

Saldırıda çay ocağında oturan E.K. ve M.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatıldı. Soruşturma sürüyor.

