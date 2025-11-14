Adıyaman Belediyesi'nden Çarşıda Altyapı Mesaisi

Adıyaman Belediyesi ASKİM ve Fen İşleri ekipleri, çarşı merkezi ile doğu ve güneydoğuda eş zamanlı altyapı ve üstyapı yenileme çalışmaları yürütüyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 14:48
Adıyaman Belediyesi'nden Çarşıda Altyapı Mesaisi

Adıyaman Belediyesi'nden Çarşıda Altyapı Mesaisi

Çalışmanın kapsamı

Adıyaman Belediyesi’nin ASKİM ve Fen İşleri ekipleri, kent merkezinde koordineli bir altyapı çalışması yürütüyor. Çarşı merkezinde yoğunlaşan çalışmalar, altyapı yenileme ve üstyapı hazırlık süreçlerinin eş zamanlı ilerlemesini sağlıyor.

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesine özellikle çarşı merkezi ile kentin doğu ve güneydoğu bölgelerinde öncelik veriyor. Ekipler, hat yenileme çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise altyapısı tamamlanan alanlarda eski asfaltı freze ile kaldırıp yeni asfalt serimi ve yama çalışmalarını sürdürüyor. Rutin arıza bölgelerinde asfalt yama robotuyla hızlı müdahale gerçekleştiriliyor.

Başkan Abdurrahman Tutdere, altyapı çalışmalarına ilişkin açıklamasında esnaflara ve vatandaşlara anlayışları, gösterdikleri dayanışma ve verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

"Adıyaman’ımızın her mahallesinde yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Mevsim şartlarının elverişli hale gelmesiyle birlikte hem altyapı hem de üstyapı çalışmalarımızı hızlandırdık. İçme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarımızı yenileyerek daha sağlıklı ve güçlü bir altyapı oluşturmayı amaçlıyoruz. Çalışmalarımız sırasında vatandaşlarımızdan aldığımız anlayış ve destek için teşekkür ediyor, Adıyaman’ı daha yaşanabilir, daha güçlü ve daha güzel bir şehir haline getirmek için durmadan çalışmaya devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum"

ADIYAMAN BELEDİYESİ’NİN ASKİM VE FEN İŞLERİ EKİPLERİ, KENT MERKEZİNDE KOORDİNELİ BİR ALTYAPI...

ADIYAMAN BELEDİYESİ’NİN ASKİM VE FEN İŞLERİ EKİPLERİ, KENT MERKEZİNDE KOORDİNELİ BİR ALTYAPI ÇALIŞMASI YÜRÜTÜYOR.

ADIYAMAN BELEDİYESİ’NİN ASKİM VE FEN İŞLERİ EKİPLERİ, KENT MERKEZİNDE KOORDİNELİ BİR ALTYAPI...

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tayland’dan Türkiye’ye 1 Ton 508 Kilogram Skunk: 1 Milyar Liralık Sevkiyat Yakalandı
2
Mersin'de Hakan Turan cinayeti: İki sanığa 22 yıl 11 ay hapis
3
Alpedo'daki 'bakteri' iddiası asılsız çıktı — Tarım ve Orman Bakanlığı onayladı
4
Samsun'da Kız Kardeşine Bıçak Dayayan Kasap Tutuklandı
5
Kayseri'de Uydu Anteni Satışları Düşüyor: 45 Yıllık Esnaftan Dijitalleşme Yorumu
6
Kayseri'de Özel Tekden Hastanesi'ne Fazla Ücret Kararı: 33 bin 468 TL İade
7
Keşan'da araçta ruhsatsız tabanca, 64 mermi ve uyuşturucu ele geçirildi

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı