Adıyaman Belediyesi'nden Çarşıda Altyapı Mesaisi

Çalışmanın kapsamı

Adıyaman Belediyesi’nin ASKİM ve Fen İşleri ekipleri, kent merkezinde koordineli bir altyapı çalışması yürütüyor. Çarşı merkezinde yoğunlaşan çalışmalar, altyapı yenileme ve üstyapı hazırlık süreçlerinin eş zamanlı ilerlemesini sağlıyor.

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesine özellikle çarşı merkezi ile kentin doğu ve güneydoğu bölgelerinde öncelik veriyor. Ekipler, hat yenileme çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise altyapısı tamamlanan alanlarda eski asfaltı freze ile kaldırıp yeni asfalt serimi ve yama çalışmalarını sürdürüyor. Rutin arıza bölgelerinde asfalt yama robotuyla hızlı müdahale gerçekleştiriliyor.

Başkan Abdurrahman Tutdere, altyapı çalışmalarına ilişkin açıklamasında esnaflara ve vatandaşlara anlayışları, gösterdikleri dayanışma ve verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

"Adıyaman’ımızın her mahallesinde yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Mevsim şartlarının elverişli hale gelmesiyle birlikte hem altyapı hem de üstyapı çalışmalarımızı hızlandırdık. İçme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarımızı yenileyerek daha sağlıklı ve güçlü bir altyapı oluşturmayı amaçlıyoruz. Çalışmalarımız sırasında vatandaşlarımızdan aldığımız anlayış ve destek için teşekkür ediyor, Adıyaman’ı daha yaşanabilir, daha güçlü ve daha güzel bir şehir haline getirmek için durmadan çalışmaya devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum"

