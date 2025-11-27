Adıyaman'da 340 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi — Zanlı Tutuklandı

Adıyaman'da 340 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Operasyon yapan birim ve gözaltı
Adıyaman'da gerçekleştirilen operasyonda 340 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak H.C.Y. gözaltına alındı.
Operasyonu, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri düzenledi. Yapılan aramalarda ele geçirilen uyuşturucu maddeye yönelik soruşturma başlatıldı.
Adliyeye sevk ve cezaevi
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme kararına göre zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
