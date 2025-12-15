DOLAR
Adıyaman’da Altyapı Atağı: 475 Bin Ton Asfalt Kullanıldı

Adıyaman Belediyesi 262 sokak ve 21 caddede altyapı ve asfalt çalışmalarını tamamladı; içme suyu hatlarında yüzde 90 seviyesine ulaşıldı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 13:42
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 13:42
Adıyaman’da Altyapı Atağı: 475 Bin Ton Asfalt Kullanıldı

Adıyaman’da altyapı ve asfalt çalışmaları tamamlandı

Adıyaman Belediyesi, şehrin altyapısını yenileme çalışmalarında önemli bir aşamayı daha tamamladı. Belediye ekipleri 262 sokak ve 21 caddede altyapı yenileme ve asfalt serimi işlemlerini bitirdi; diğer noktalarda çalışmalar ise aralıksız sürüyor.

Çalışmaların kapsamı ve kullanılan malzeme

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen üstyapı çalışmalarında, Başkan Abdurrahman Tutdere'nin göreve başladığı 1 Nisan 2024 tarihinden bu yana toplam 475 bin ton asfalt kullanıldı. Asfalt serimi tamamlanan bölgelerin dışında kalan alanlarda yama ve düzenleme çalışmaları devam ediyor.

6 Şubat depremleri, yerinde dönüşüm ve altyapı yenilemeleri nedeniyle zarar gören kaldırımlar, refüjler ve kavşaklarda da onarım yapıldı. Bu kapsamda bugüne kadar 136 bin 300 metrekare parke ve petek taşı ile 85 bin 500 metre bordür taşı döşendi.

Su, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarındaki ilerleme

ASKİM tarafından yürütülen içme suyu hatlarının yenilenmesinde toplam 558 kilometrelik hattın 506 kilometresi tamamlanarak yüzde 90 seviyesine ulaşıldı. Yağmur suyu hatlarında 79 kilometrelik toplam hattın 64 kilometresi tamamlanarak yüzde 80 seviyesine, kanalizasyon hatlarında ise 76 kilometrelik hattın 72 kilometresi tamamlanarak yüzde 92 seviyesine gelindi.

Vatandaşa sağlanan katkılar

Yürütülen çalışmalar kapsamında 9 bin evsel abone bağlantısı ücretsiz yapılarak vatandaşlara hem zaman hem de maliyet açısından önemli bir destek sağlandı.

Belediye yetkilileri, kent genelinde süren altyapı ve üstyapı yenileme çalışmalarının planlı ve programlı şekilde devam edeceğini belirtiyor.

