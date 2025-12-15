Bilecik'te Ayı Ana Yola İndi: Araç ve Cep Telefonu Kamerasında

Bilecik'te ayı ana yola indi

O anlar araç ve cep telefonu kamerasına yansıdı

TOKİ istikametinden kent merkezine seyreden bir sürücü, Kent Ormanından ana yola inen bir ayı gördü. Olay, sürücünün araç kamerasına yansımasının yanı sıra, sürücünün cep telefonu kamerasıyla da kayda geçti.

Görüntülerde ayının ana yola indiği, araçların sesinden korkarak kısa süre sonra yeniden ormanlık alana girdiği görülüyor. Kayıtlar, hem araç kamerası hem de sürücünün cep telefonu ile çift açılı olarak belirlendi.

Yetkililer, söz konusu güzergahta gece geç saatlerde birçok yabani hayvanın yola indiğini belirterek, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Vatandaşlardan afet ve vahşi yaşamla karşılaşmalarda panik yapmamaları, mümkünse araçtan inmeyip yetkililere haber vermeleri istendi.

