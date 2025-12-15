DOLAR
Bilecik'te Ayı Ana Yola İndi: Araç ve Cep Telefonu Kamerasında

Bilecik'te TOKİ istikametinden gelen sürücü, Kent Ormanı'ndan çıkan ayıyı araç ve cep telefonu kamerasıyla kaydetti; yetkililer sürücüleri uyardı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 17:04
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 17:13
Bilecik'te Ayı Ana Yola İndi: Araç ve Cep Telefonu Kamerasında

Bilecik'te ayı ana yola indi

O anlar araç ve cep telefonu kamerasına yansıdı

TOKİ istikametinden kent merkezine seyreden bir sürücü, Kent Ormanından ana yola inen bir ayı gördü. Olay, sürücünün araç kamerasına yansımasının yanı sıra, sürücünün cep telefonu kamerasıyla da kayda geçti.

Görüntülerde ayının ana yola indiği, araçların sesinden korkarak kısa süre sonra yeniden ormanlık alana girdiği görülüyor. Kayıtlar, hem araç kamerası hem de sürücünün cep telefonu ile çift açılı olarak belirlendi.

Yetkililer, söz konusu güzergahta gece geç saatlerde birçok yabani hayvanın yola indiğini belirterek, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Vatandaşlardan afet ve vahşi yaşamla karşılaşmalarda panik yapmamaları, mümkünse araçtan inmeyip yetkililere haber vermeleri istendi.

BİLECİK'TE YOLA İNEN AYI, ARAÇ KAMERASININ YANI SIRA SÜRÜCÜNÜN DE CEP TELEFONU KAMERASINA...

BİLECİK'TE YOLA İNEN AYI, ARAÇ KAMERASININ YANI SIRA SÜRÜCÜNÜN DE CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

