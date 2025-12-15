Adıyaman'da Asayiş ve Güvenlik Değerlendirmesi | Vali Osman Varol

Adıyaman'da Asayiş ve Güvenlik Değerlendirmesi

Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında, 14 Kasım-14 Aralık 2025 tarihlerini kapsayan asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda ele alınan çalışmalar

Toplantıda Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından son bir ayda il genelinde yürütülen asayiş, güvenlik, suç ve suçlularla mücadele, trafik, narkotik, terör, kaçakçılık, düzensiz göç ve siber suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Yakalamalar ve kontroller

Paylaşılan verilere göre aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; 401 kişi yakalandı, bunlardan 8424.537 şahsın sorgusu yapılırken, 4.215 araç denetlendi; bu uygulamalarda aranan, yoklama kaçağı ve bakaya durumda bulunan 34 şahıs gözaltına alındı.

Ayrıca il genelinde gerçekleştirilen diğer uygulamalarda 552.659 kişinin genel bilgi taraması yapıldı. Huzur ve güvenin sağlanması amacıyla park ve bahçeler, okul çevreleri, kız yurtları, konteyner kentler, metruk binalar, otogarlar ile düzensiz göçe yönelik çok sayıda uygulama gerçekleştirildi.

El konulan silah, uyuşturucu ve tarihi eserler

Operasyon ve denetimlerde ele geçirilenler arasında 1.002 kurusıkı tabanca, 16 tabanca, 13 tüfek, 305 mermi, 51.353 adet sentetik ecza hap, çeşitli miktarlarda bonzai, esrar, metamfetamin ve kokain, 2.104 paket kaçak sigara, 160 gümrük kaçağı cep telefonu ile 102 adet tarihi eser yer aldı.

Asayiş ve suç aydınlatma oranları

Asayiş Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında son bir ayda il genelinde 912 olay meydana gelirken, bunların 838'i aydınlatıldı; aydınlatma oranı %91,9 olarak kaydedildi. Kişilere karşı işlenen suçlarda 409 olaydan 403'ü aydınlatıldı ve bu olaylarla bağlantılı 574 şüpheli yakalandı. Malvarlığına karşı işlenen suçlarda ise 238 olaydan 172'si aydınlatıldı ve 168 şüpheli gözaltına alındı. Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçuna yönelik projeli dosya kapsamında düzenlenen operasyonda 6 şüpheli tutuklandı.

Terör, narkotik ve siber suçlarla mücadele

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü çalışmalarında DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda 4 şahıs yakalandı; bunlardan 2'si tutuklandı, 2 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. Narkotik ekiplerinin bildirdiğine göre son bir ayda meydana gelen 151 olayın tamamı aydınlatıldı. 12 Aralık 2025'te gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan 27.011 adet sentetik ecza hap ele geçirilerek rekor düzeyde yakalama yapıldı.

Siber Suçlarla Mücadele birimince son bir ayda 27 olay kayda alınırken, sanal devriye faaliyetleriyle suça konu sosyal medya hesapları ve şahıslar hakkında 94 araştırma raporu hazırlandı. Suçun önlenmesine yönelik çalışmalarda 2.788 öğrenci ve öğretmene dolandırıcılık, güvenli internet kullanımı ve siber güvenlik konularında yüz yüze bilgilendirme yapıldı.

Göçmen kaçakçılığı ve idari işlemler

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 410 Suriye uyruklu şahsın gönüllü geri dönüş işlemleri gerçekleştirildi, 1 yabancı uyruklu şahıs Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. 6458 sayılı Kanun kapsamında 210 yabancı uyruklu şahsa toplam 2.747.362 TL idari para cezası uygulandı.

Trafik denetimleri ve okul servisleri

Trafik denetimlerinde 94.906 araç ve 5.629 motosiklet kontrol edildi. Denetimlerde 11.746 araç ve motosiklete, 1.824 sürücüye işlem yapılırken, 894 araç trafikten men edildi ve toplam 42.893.235 TL idari para cezası uygulandı.

Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevresi denetimlerinde 1.038 okul servis aracı ve sürücüsü denetlendi; 21 okul servisine toplam 105.015 TL idari para cezası kesildi.

Vali Varol'un değerlendirmesi

Toplantı sonunda konuşan Vali Osman Varol, Adıyaman'da huzur ve güven ortamının korunması için kolluk kuvvetlerinin büyük bir kararlılık ve koordinasyon içerisinde çalıştığını belirtti ve denetim ile operasyonların önümüzdeki süreçte de aralıksız devam edeceğini vurguladı.

ADIYAMAN VALİSİ OSMAN VAROL, 14 KASIM-14 ARALIK 2025 TARİHLERİNİ KAPSAYAN ASAYİŞ VE GÜVENLİK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ.