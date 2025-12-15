DOLAR
42,69 0%
EURO
50,22 -0,13%
ALTIN
5.964,12 -1,13%
BITCOIN
3.829.468,17 -1,16%

Adıyaman'da 'Geçmişten Günümüze Adıyaman' Konseri Öğretmen Korosuyla Duygulandırdı

TPAO Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Geçmişten Günümüze Adıyaman' programında öğretmen korosu ve sahne performansları izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 14:55
Adıyaman'da 'Geçmişten Günümüze Adıyaman' Konseri Öğretmen Korosuyla Duygulandırdı

Adıyaman'da 'Geçmişten Günümüze Adıyaman' Konseri Öğretmen Korosuyla Duygulandırdı

Program Detayları ve İzleyici Tepkisi

Adıyaman'da düzenlenen “Geçmişten Günümüze Adıyaman” adlı konser ve sahnelenen diyaloglar, izleyicilere unutulmaz bir gece armağan etti. Etkinlik, TPAO Konferans Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleşti.

Programa il protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı. Sahneyi paylaşan ekip, çoğunluğu öğretmenlerden oluşan bir koro ve sahne topluluğuydu; onların yürekten gelen performansları salon tarafından büyük beğeni topladı.

Sunulan eserler, Adıyaman'ın kültürel dokusunu öne çıkaran seçkin bir repertuvara sahipti. Müzik ve sahne performansları Adıyaman’ın kültürel zenginliğini izleyiciye güçlü biçimde hissettirdi ve duygusal anlar yarattı.

Gecede sahnedeki enerji ve sahne hakimiyeti, salonu dolduran vatandaşlardan coşkulu alkışlar aldı. Renkli görüntülere sahne olan konser, izleyicilerin beğeni ve takdirleri eşliğinde başarılı bir şekilde sona erdi.

Program sonunda organizatörler ve katılımcılar, Adıyaman’ın kültürel değerlerini yaşatan ve yüreklere dokunan eserlerle dolu bir geceyi geride bıraktıklarını vurguladı.

ADIYAMAN’DA, GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ADIYAMAN TEMASIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN KONSER VE SAHNELENEN...

ADIYAMAN’DA, GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ADIYAMAN TEMASIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN KONSER VE SAHNELENEN DİYALOGLAR, İZLEYİCİLERE UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI.

ADIYAMAN’DA, GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ADIYAMAN TEMASIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN KONSER VE SAHNELENEN...

İLGİLİ HABERLER

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çatalca'da taş ocağı kazası: 64 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
2
Çorum Alaca'da Motoru Yanan Otomobil İtfaiye Kurtardı
3
Esenyurt’ta Selen Özkula Davası: İlker Sezgün Hakim Karşısına Çıktı
4
Van YYÜ'de 'Fanatizmin Kitle Hareketlerine ve Toplumsal Değişime Etkisi' Konferansı
5
TRT Erzurum Radyosu 65’nci Kuruluş Yıldönümünü Kutladı
6
Gaziantep'te 1,5 Milyon TL'lik Kaçak Elektronik Operasyonu
7
16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali 10 Mayıs’ta Başlıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri