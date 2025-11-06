Adıyaman'da İki Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Adıyaman’da, Alitaşı Mahallesi Bozbey Caddesi üzerinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, Mustafa Ç. idaresindeki 02 ACN 547 plakalı motosiklet ile Fırat Ç. idaresindeki 02 ADT 628 plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki sürücü de yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

Yaralılara olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra her iki sürücü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

