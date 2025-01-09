Adıyaman'da Yakıt Tankeri ile Otomobil Çarpıştı: 4 Ölü, 4 Yaralı

Adıyaman'da Feci Kaza!

Adıyaman-Besni yol ayrımında meydana gelen üzücü bir kaza, 4 hayat kaybı ve 4 yaralanma ile sonuçlandı. Mahmut Hamurcu yönetimindeki 27 GG 300 plakalı otomobil, Arif Berk idaresindeki 02 FY 339 plakalı akaryakıt tankeri ile çarpıştı.

Kaza Anı ve Müdahale

Olayın hemen ardından, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda, otomobilde bulunan Mahmut Hamurcu, Zeliha Hamurcu, Sevim ve Filiz Atli hayatını kaybederken; tankerin sürücüsü Arif Berk, Havva Bilgin, Samet ve Hanifi Atli ağır yaralandı.

Yaralıların Durumu

Yaralıların hayati tehlikesi bulunuyor ve hemen Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiler. Cesetler ise, otopsi işlemleri için Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu trajik olay, trafik güvenliği konusundaki tartışmaları bir kez daha gündeme getirdi.

Adıyaman'da akaryakıt tankeriyle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da akaryakıt tankeriyle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.