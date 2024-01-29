Adıyaman'da zincirleme kaza meydana geldi: 3 yaralı var

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Karaburun Köyü yakınlarında 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı, yol bir süre trafiğe kapatıldı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Adıyaman'da zincirleme kaza meydana geldi: 3 yaralı var
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Gölbaşı-Kahramanmaraş kara yolu Karaburun Köyü mevkiinde 3 araç çarpıştı. 3 kişi yaralanan kazada, A.E. yönetimindeki 01 VAH 60 plakalı araç, isimleri öğrenilemeyen 01 AL 877 ve 44 ACF 933 plakalı araçlarla kaza yaptı. 

kaza

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

3 araçlı kazada yaralanan sürücü A.E. ve 2 yolcu, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

kaza

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