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Adıyaman'da zincirleme kaza meydana geldi: 3 yaralı var

Adıyaman'da zincirleme kaza meydana geldi: 3 yaralı var Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Karaburun Köyü yakınlarında 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı, yol bir süre trafiğe kapatıldı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.