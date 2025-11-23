Adıyaman Gölbaşı'nda Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Yaralı

Adıyaman Gölbaşı'da Kahramanmaraş karayolu Karaburun mevkiinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 18:35
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 18:35
Kaza Detayları

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kahramanmaraş karayolu Karaburun mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Şevket B. yönetimindeki 02 ABM 818 plakalı otomobil kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve Cumali O. idaresindeki 44 AAJ 316 plakalı otomobille çarpıştı.

Müdahale ve Soruşturma

Çarpışma sonucu Şevket B. ile diğer araçta bulunan Şahide O. yaralandı. Yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

