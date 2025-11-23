Adıyaman Gölbaşı'nda Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Yaralı

Kaza Detayları

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kahramanmaraş karayolu Karaburun mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Şevket B. yönetimindeki 02 ABM 818 plakalı otomobil kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve Cumali O. idaresindeki 44 AAJ 316 plakalı otomobille çarpıştı.

Müdahale ve Soruşturma

Çarpışma sonucu Şevket B. ile diğer araçta bulunan Şahide O. yaralandı. Yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN'IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.