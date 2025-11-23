Adıyaman Gölbaşı'nda Otomobil Devrildi: 3 Kişi Yaralandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil devrildi, araçtaki üç kişi yaralandı.

Kaza ve Müdahale

Edinilen bilgiye göre kaza, Kahramanmaraş-Gölbaşı karayolunda yaşandı. Selahattin Ç.'nin kullandığı 46 ACM 035 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü Selahattin Ç. ile araçta bulunan Erol R. ve Durdu Mehmet K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma

Kaza ile ilgili soruşturma yetkililerce devam ediyor.

