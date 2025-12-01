Adıyaman Gölbaşı'nda Şarjda Bırakılan Telefonun Bataryası Patladı
Olayın Detayları
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde şarjda bırakılan cep telefonunun bataryasının patlaması ekipleri alarma geçirdi.
Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesindeki Yenişehir Deprem Konutları’nda yaşandı.
Bir vatandaşın şarjda bıraktığı cep telefonunun bataryası büyük bir gürültüyle patladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD, doğalgaz ve elektrik arıza ekipleri sevk edildi.
Ekipler güvenlik önlemleri alarak bölgede inceleme başlattı.
Patlamada kimsenin yaralanmadığı belirtildi.
