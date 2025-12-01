Adıyaman Gölbaşı'nda Şarjda Bırakılan Telefonun Bataryası Patladı

Adıyaman Gölbaşı'da şarjda unutulan cep telefonunun bataryası patladı; ekipler sevk edildi, bölgede inceleme yapıldı, yaralı yok.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 00:36
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 00:36
Olayın Detayları

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde şarjda bırakılan cep telefonunun bataryasının patlaması ekipleri alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesindeki Yenişehir Deprem Konutları’nda yaşandı.

Bir vatandaşın şarjda bıraktığı cep telefonunun bataryası büyük bir gürültüyle patladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD, doğalgaz ve elektrik arıza ekipleri sevk edildi.

Ekipler güvenlik önlemleri alarak bölgede inceleme başlattı.

Patlamada kimsenin yaralanmadığı belirtildi.

