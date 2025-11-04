Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik'ten Organ Bağışı Çağrısı

‘Her bağış, yeni bir hayattır’ kampanyasıyla farkındalık vurgusu

Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, Sağlık Bakanlığı tarafından organ bağışına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan ‘Her bağış, yeni bir hayattır’ kampanyası kapsamında toplum sağlığına katkı sunmayı ve vatandaşları bilinçlendirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Prof. Dr. Mehmet Şirik, Türkiye genelinde organ nakli bekleyen kişi sayısının 32 bin 982’ye ulaştığını, bu yıl içinde ise 2 bin 210 naklin gerçekleştirildiğini belirtti. En fazla ihtiyacın böbrek naklinde görüldüğünü söyleyen Şirik, 25 bin 651 kişinin böbrek beklediğini ve buna karşılık 2 bin 683 böbrek naklinin yapıldığını kaydetti. Karaciğer nakli sayısı bin 410, kalp nakli ise 41 olarak bildirildi.

Adıyaman ve çevresinde toplam 462 naklin gerçekleştirildiğini aktaran Şirik, bölgedeki durumla ilgili şu bilgileri paylaştı: Böbrek nakli bekleyen bin 340 kişiden yalnızca 69’u nakil olurken, 288 kişiye karaciğer nakli yapıldı. Kalp ve akciğer nakli henüz gerçekleştirilmezken, 174 kişiye kornea nakli ile görme imkanı sağlandı.

Organ bağışını daha erişilebilir kılmak için Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Dijital Bağış Sistemi sayesinde vatandaşların e-Devlet üzerinden veya https://organdbagis.saglik.gov.tr adresinden dakikalar içinde bağışçı olabileceğini hatırlatan Şirik, sürecin sadeleştirildiğini vurguladı.

Prof. Dr. Mehmet Şirik sözlerini şöyle sürdürdü: ‘Dijital bağış sistemiyle vatandaşlarımızın organ bağışına katılımını hızlandırmayı, süreci herkes için daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Vatandaşlarımızı organ bağış kartı edinmeye veya dijital sistem üzerinden bağışçı olmaya ve bu kararı aileleriyle paylaşmaya davet ediyorum.’

