ADÜ'lü Prof. Dr. Ceyhun Ceyhan Aydın Lisesi'nde Öğrencilerle Buluştu

ADÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Başkanı Prof. Dr. Ceyhun Ceyhan, Aydın Lisesi'nin 'Akademisyenlerin Derslere Girmesi Projesi' kapsamında 11. ve 12. sınıflarla buluştu.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 11:54
Aydın Lisesi tarafından sürdürülen ’Akademisyenlerin Derslere Girmesi Projesi’ kapsamında, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ceyhun Ceyhan öğrencilerle bir araya geldi. Proje 2019 yılında başlatıldı ve bugüne kadar 80 akademisyen derslere girerek tecrübelerini paylaştı.

Programın ilk bölümünde 11. sınıf öğrencileriyle biyoloji dersinde buluşan Prof. Dr. Ceyhun Ceyhan, dolaşım sistemi ve kalbin yapısı konularını işledi. Kardiyoloji alanındaki bilgi ve tecrübelerini klinik örneklerle destekleyen Ceyhan, konuları öğrenciler için daha somut ve anlaşılır hale getirdi.

Etkinliğin ikinci bölümünde ise üniversite sınavına hazırlanan 12. sınıf öğrencilerine yönelik bilgilendirme yapıldı. Tıp fakültesi tercihi ve hekimlik mesleği üzerine konuşan Prof. Dr. Ceyhan, öğrencilerden gelen soruları yanıtladı. Tıp eğitiminin gerektirdiği fedakarlıklar, uzmanlık alanları, meslek hayatı ve tıp dünyasının geleceği hakkında önemli paylaşımlarda bulundu.

Okul Müdürü Serkan Akyol, projenin öğrenciler açısından büyük kazanımlar sağladığını belirterek, öğrencilerin yalnızca kitabi bilgilerle değil, alanında uzman akademisyenlerin deneyimleriyle de donanmasını hedeflediklerini kaydetti. Akyol, Prof. Dr. Ceyhan’ın hem akademik katkısının hem de kariyer rehberliğinin öğrencilere önemli bir vizyon kazandırdığını ifade etti.

