Çerçioğlu Nazilli’de Yarıyıl Karne Şenliği'nde Çocuklarla Buluştu

Aydın Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Yarıyıl Karne Şenliği, Nazilli'de Sümer Park Kapalı Spor Salonu'nda renkli etkinliklerle çocukları buluşturdu.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 15:09
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 15:09
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yarıyıl Karne Şenliği, Nazilli'de yoğun katılımla devam etti. Başkan Özlem Çerçioğlu'nun çocuklara yarıyıl tatili hediyesi olarak hayata geçirdiği şenlik, Sümer Park Kapalı Spor Salonu'nda renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlikler

Şenlikte çocuklar; sirk ve bubble şovları, mini disko, sosis balon atölyesi, yüz boyama, şişme oyun alanları, tahta bacak, jonglör, palyaço, akrobat ve çeşitli sahne gösterileri ile eğlendi. Etkinlik alanlarında miniklere pamuk şeker ve patlamış mısır ikramı yapıldı.

Takvim ve Yerler

Şenlik, Nazilli'de 21 Ocak Çarşamba gününe kadar 12.00 - 19.00 saatleri arasında sürecek. Program daha sonra sırasıyla Söke ve Efeler ilçelerinde devam edecek: Söke'de 26, 27 ve 28 Ocak tarihlerinde Cumartesi Pazarı Kapalı Pazar Yeri'nde (12.00 - 19.00), Efeler'de ise 29, 30, 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde Tekstil Park - Fuar Aydın'da (12.00 - 21.00) çocuklarla buluşacak.

Ailelerin Memnuniyeti

Çocuklarıyla şenliğe katılan aileler, etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği organizasyon, yarıyıl tatili boyunca Aydın'ın farklı ilçelerinde devam edecek.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

