Öğrenciler BURULAŞ’ta Hem Eğlendi Hem Öğrendi — 'Raydan Yola' Etkinliği

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 'Yarıyıl Şenliği' kapsamında 6,7,8 ve 9. sınıf öğrencileri 'Raydan Yola: BURULAŞ’ta Bir Gün' etkinliğinde BURULAŞ tesislerini gezip raylı sistemleri ve otobüs işletimini yerinde gözlemledi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 15:09
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 15:17
Öğrenciler BURULAŞ’ta Hem Eğlendi Hem Öğrendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi 'Yarıyıl Şenliği' kapsamında düzenlenen uygulamalı gezi öğrencilerde merak uyandırdı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Yarıyıl Şenliği etkinlikleri kapsamında öğrenciler, BURULAŞ tesislerini ziyaret ederek şehir içi ulaşımın işleyişini yerinde görme fırsatı buldu. Ziyarette, öğrenciler hem eğlendi hem de raylı ve karayolu ulaşımının teknik detaylarını öğrenme imkânı yakaladı.

BURULAŞ tarafından gerçekleştirilen 'Raydan Yola: BURULAŞ’ta Bir Gün' etkinliği, 6,7,8 ve 9. sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlendi. Programa katılan 25 öğrencinin katılımıyla başlayan etkinlik, eğlenceli drama oyunlarıyla açılış yaptı ve ardından teknik gezilere geçildi.

Öğrenciler, BURULAŞ Koordinasyon Merkezi'nde tren hareketlerini anlık olarak izleyerek şehir içi ulaşımın nasıl koordine edildiğini gördü. Ziyaret kapsamında otobüs bakım alanları ve teknik birimler detaylı şekilde gezildi; katılımcılara BursaRay sistemleri ile otobüslerin bakım süreçleri hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Tesis içinde yer alan metro hattına da binen öğrenciler, raylı sistemlerin işletim mantığını yakından tanıdı. Uygulamalı gösterimler ve rehber eşliğindeki anlatımlar, öğrencilerin ulaşım altyapısını daha iyi kavramasını sağladı.

Etkinliğe katılan öğrenciler, kendilerine bu imkânı tanıyan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile BURULAŞ yetkililerine teşekkür etti. Katılımcılar, hem eğitici hem de eğlenceli geçen programın kendileri için faydalı olduğunu belirtti.

