Gökova Körfezi'nde Tekne Faciası: İksan Öztürk Toprağa Verildi

Gökova Körfezi'nde batan teknede yaşamını yitiren 66 yaşındaki İksan Öztürk, Menteşe'de düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 15:14
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 15:14
Muğla'nın Ula ilçesi açıklarında yaşanan tekne faciasında hayatını kaybeden İksan Öztürk (66), Menteşe'de kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında defnedildi.

Kaza ve arama-kurtarma çalışmaları

Olay, 18 Ocak Pazar günü Gökova Körfezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökçe sahili açıklarında seyretmekte olan 5 metrelik fiber tekne henüz bilinmeyen bir nedenle battı. Teknede bulunan 5 kişi ile ilgili ihbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi harekete geçti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı ve yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda denizde mahsur kalan 4 kişiye ulaşıldı. İhbarda adı geçenlerden bir kişi kendi imkanlarıyla Ziraatçılar Koyu'ndaki kayalıklara ulaşmıştı.

Yaralılar, hastane ve cenaze işlemleri

Yapılan kontrollerde İksan Öztürk (66)'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Kurtarılan A.Ö., Y.İ., E.Ö. ve A.Ö. isimli, 2'si kadın olmak üzere 4 yaralı, Marmaris'in Çamlı Mahallesi'ndeki iskeleye çıkarıldı. Yaralılar Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavileri sürüyor; hastaneye sevk edilenlerden birinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazada yaşamını yitiren İksan Öztürk'ün naaşı işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Öztürk, Kurşunlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Menteşe'de sevenlerinin gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

