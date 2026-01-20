Kayseri Büyükşehir’den Öğrencilere 1,4 Milyon Bardak Sıcak Çorba Desteği

Kayseri Büyükşehir’den öğrencilere 1,4 milyon bardak sıcak çorba

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Öğrenci ve Genç Dostu Belediye vizyonu çerçevesinde 2025 yılı boyunca üniversitelerde ve belediye kütüphanelerinde gençlere ücretsiz sıcak çorba ikram etmeye devam etti.

Uygulamanın ayrıntıları

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen uygulama kapsamında, haftanın yedi günü öğrencilere günlük 1 bardak sıcak çorba ve 2 adet roll ekmek verildi. Yıl boyunca toplam 1 milyon 400 bin bardak sıcak çorba dağıtıldı. Hizmetin toplam maliyeti 13 milyon 536 bin 187 lira 57 kuruş olarak kaydedildi.

İkramlar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda ve belediyenin iştiraklerinden KAYTUR aracılığıyla gerçekleştirildi. Özellikle sınav dönemleri ve soğuk günlerde sunulan bu destek, öğrenciler tarafından takdirle karşılandı.

Kütüphaneler ve gençlik odaklı hizmetler

Büyükşehir, Kayseri’yi kütüphaneler şehri yapma hedefi doğrultusunda kütüphanelerin hem teknoloji hem fiziki altyapısını yeniliyor; çay ve çorba ikramlarıyla bu mekanları gençler için cazibe merkezine dönüştürüyor.

Sıcak çorba hizmetinden memnuniyetini dile getiren öğrenciler, sunulan destek için Dr. Memduh Büyükkılıç ve belediyeye teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi, gönül belediyeciliği anlayışıyla gençlere yönelik sosyal projeleri artırarak sürdürmeyi hedefliyor.

