AFAD: Balıkesir Sındırgı'daki 4,5 büyüklüğündeki depremde olumsuz durum yok

Kuruldan açıklama ve saha taramaları

Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 12.02'de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığı bildirildi.

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 12.02'de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.