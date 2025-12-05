AFAD Muğla'da Teyakkuzda: 921 Personel ve 449 Araç Sahada

AFAD, Muğla'daki sağanak uyarısına karşı kaymakamlıklar ve kurumlarla koordinasyon sağladı; ekipler şimdiye kadar 31 ihbara müdahale etti.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 13:31
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 13:31
Sağanak uyarısı sonrası koordinasyon ve müdahaleler

Meteorolojinin sağanak yağış uyarısının ardından AFAD ekipleri, Muğla'da sahada koordinasyonu sağlayarak olumsuzluklara anında müdahale ediyor.

Kaymakamlıklar ve ilgili kurumlar bilgilendirildi; ekiplerin teyakkuz halinde bulundurulması talimatı verildi. Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve AFAD sosyal medya hesaplarından vatandaşlara yönelik uyarılar yapıldı. Tüm ilçelerin mahalle muhtarlarının Whatsapp gruplarından da uyarılar paylaşıldı.

AFAD Yönetimi Başkanlığınca Daire Başkanı Davut Şahin ve Grup Başkanı Özgür Bostancı Muğla'da koordinasyon için görevlendirildi.

Yağışla birlikte sahada görev yapan ekiplerin dağılımı şu şekilde:

AFAD: 33 personel, 3 araç;
Muğla Büyükşehir İtfaiye: 133 personel, 161 araç;
MUSKİ: 141 personel, 36 araç;
DSİ: 12 personel, 4 araç;
Emniyet: 180 personel, 85 araç;
Jandarma: 257 personel, 98 araç;
Karayolları: 18 personel, 5 araç;
STK: 6 personel, 2 araç.

Toplamda sahada 921 personel ve 449 araç ile görev yapıldığı belirtildi.

İl genelinde şimdiye kadar yapılan 31 ihbara ekiplerce müdahale edildiği açıklandı.

