AFAD: Turuncu ve sarı uyarı verilen illerde 22 bin 813 personel, 7 bin 689 araç görevde

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 27-29 Aralık tarihlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları kapsamında ilgili illerde kapsamlı bir müdahale yürütüldüğünü açıkladı.

AFAD açıklamasının özeti

AFAD, resmi sosyal medya paylaşımında, sahadan alınan anlık veriler doğrultusunda 7/24 esasına göre takip ve koordinasyon sağlandığını bildirdi. Buna göre Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde ilgili afet grupları aktif hale getirildi ve çalışmalar eş güdüm içinde sürdürüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmeleri doğrultusunda; turuncu uyarı verilen 12 il ve sarı uyarı verilen 26 il olmak üzere toplamda 22 bin 813 personel ile 7 bin 689 araç/iş makinesi görevlendirildi.

Müdahale ve destek çalışmaları

Açıklamada ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezine toplam 2 bin 945 ihbar ulaştığı ve tamamına müdahale edildiği belirtildi. Ulaşımda mahsur kalan vatandaşlara yönelik olarak; Bin 670 paket içme suyu, bin 596 paket kumanya ve 600 adet battaniye dağıtımı gerçekleştirildi.

Ulaşıma kapanan karayollarında çalışmalar Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından, mahalle ve köy yollarında ise İl Özel İdareleri ve belediyelerin ekipleri tarafından yürütülmeye devam ediyor. Yoğun kar ve tipiden dolayı enerji kesintisi yaşanan yerleşim birimlerine enerji arzının yeniden sağlanmasına yönelik çalışmalar ilgili dağıtım kuruluşlarının ekipleri tarafından sürdürülmüş ve kademeli olarak normale dönüş sağlanmıştır.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI (AFAD), ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE; TURUNCU UYARI VERİLMİŞ OLAN 12 İL VE SARI UYARI VERİLMİŞ OLAN 26 İLDE TOPLAM; 22 BİN 813 PERSONEL 7 BİN 689 ARAÇ/İŞ MAKİNESİ GÖREV ALDIĞINI AÇIKLADI.